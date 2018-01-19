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Россияне накопили рекордную сумму денег

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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За последний год россияне накопили рекордную сумму денег. Общий объем сбережений составил 29,5 трлн рублей, что на 14% больше предыдущего периода.

Такие данные приводит Росстат, с которыми ознакомились «Известия».

По данным ведомства, на начало декабря 2017 года на банковских вкладах население хранило 20 трлн рублей, еще 9,7 трлн рублей — в ценных бумагах и наличных.

Отмечается, что росту общего объема сбережений россиян, в частности, способствовало увеличение реальных зарплат. Больше всего оплата труда выросла у работников социальной сферы — на 10%.

При этом наличие выгодных ставок по вкладам, несмотря на их снижение вслед за ключевой ставкой Центробанка, также способствовало росту накоплений.

Подробнее — в материале «Известий»: Россияне накопили почти 30 трлн рублей

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