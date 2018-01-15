Глава СКР предложил ужесточить наказание за невыплату зарплаты

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил ужесточить наказание за невыплату заработной платы, но освобождать неплательщиков от ответственности в случае погашения ими задолженности.

«Мы предлагаем увеличить санкцию части второй статьи 145.1 УК РФ, предусмотрев возможность назначения наказания в виде лишения свободы на срок до четырех лет», — рассказал он в интервью «Российской газете».

Бастрыкин разъяснил, что данная мера изменит категорию преступления и даст возможность осуществлять оперативно-разыскные мероприятия в целях выявления, пресечения и раскрытия подобных деяний.

При этом в случае полного возмещения долгов по зарплате, пенсиям и стипендиям потерпевшей стороне СКР предлагает освобождать работодателей и других ответственных от уголовной ответственности до окончания предварительного расследования.

Сейчас часть 2 статьи 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы») предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

К концу 2017 года долги федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) по зарплате совокупно составляли 350 млн рублей. Правительство РФ распорядилось до 1 марта погасить задолженности.