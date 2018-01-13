Прямой эфир

Обращавшимся к Путину сахалинским морякам выплатили долги по зарплате

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Морякам с судов компании «Вип Строй Холдинг» из Южно-Сахалинска выплатили долги по зарплате после того, как они обратились к президенту РФ Владимиру Путину.

Информацию об этом распространил председатель дальневосточной региональной организации «Российский профсоюз моряков» (ДВО РПСМ) Николай Суханов в субботу, 13 января.

«После вмешательства Генеральной прокуратуры по указанию президента России было возбуждено 20 уголовных дел к руководителю компании», — цитирует его «РИА Новости».

28 декабря портал iz.ru рассказал, что общая сумма долгов по оплате труда в организациях Псковской области в начале декабря превысила 18 млн рублей. Зарплату не получили более 900 жителей региона.

На долю 13 предприятий, находящихся в стадии банкротства, пришлось 14,5 млн рублей, или 78,4% от вышеуказанного размера задолженности. В течение января-декабря 2017 года в реестр организаций-должников включено 31 предприятие различных форм собственности Псковской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Учительницу в США арестовали после жалобы на зарплату
Стройкомпания в Комсомольске-на-Амуре не выплачивала зарплату 180 сотрудникам

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017