Обращавшимся к Путину сахалинским морякам выплатили долги по зарплате

Морякам с судов компании «Вип Строй Холдинг» из Южно-Сахалинска выплатили долги по зарплате после того, как они обратились к президенту РФ Владимиру Путину.

Информацию об этом распространил председатель дальневосточной региональной организации «Российский профсоюз моряков» (ДВО РПСМ) Николай Суханов в субботу, 13 января.

«После вмешательства Генеральной прокуратуры по указанию президента России было возбуждено 20 уголовных дел к руководителю компании», — цитирует его «РИА Новости».

28 декабря портал iz.ru рассказал, что общая сумма долгов по оплате труда в организациях Псковской области в начале декабря превысила 18 млн рублей. Зарплату не получили более 900 жителей региона.

На долю 13 предприятий, находящихся в стадии банкротства, пришлось 14,5 млн рублей, или 78,4% от вышеуказанного размера задолженности. В течение января-декабря 2017 года в реестр организаций-должников включено 31 предприятие различных форм собственности Псковской области.