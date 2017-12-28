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Задолженность по зарплате в Псковской области составляет 18 млн рублей

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Общая сумма долгов по оплате труда в организациях Псковской области в начале декабря превысила 18 млн рублей. Зарплату не получили более 900 жителей региона.

На долю 13 предприятий, находящихся в стадии банкротства, пришлось 14,5 млн рублей, или 78,4% от вышеуказанного размера задолженности. Об этом сообщает Псковская Лента Новостей. В течение января-декабря 2017 года в реестр организаций-должников включено 31 предприятие различных форм собственности.

По данным Росстата, на 1 декабря нынешнего года суммарная задолженность по заработной плате в РФ составила 3,12 млрд рублей. За ноябрь этот показатель снизился на 10,9% (382 млн рублей).

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