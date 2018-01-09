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Стройкомпания в Комсомольске-на-Амуре не выплачивала зарплату 180 сотрудникам

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Организация «Инвестиционно-строительная компания» из Комсомольска-на-Амуре более трех лет не выплачивала зарплату 180 сотрудникам, в общей сложности рабочим задолжали 7,3 млн рублей.

Информацию об этом во вторник, 9 января, распространила прокуратура Хабаровского края.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом зарплата не выплачивается с 2014 года.

Причиной стало заключение руководством фирмы нескольких невыгодных контрактов, что может трактоваться как способ незаконного вывода денег.

4 декабря портал iz.ru сообщил, что следственные органы в Калининграде завели уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы» против генерального директора одного из предприятий, выпускающего рыбные консервы. Руководитель учреждения подозревается в невыплате сотрудникам предприятия заработной платы.

Общая сумма задолженности предпринимателя перед сотрудниками завода составила свыше 130 тыс. 500 рублей.

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