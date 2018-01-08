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Глава китайского бюро BBC уволилась из-за разницы в зарплатах с мужчинами

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Глава китайского бюро BBC Кэрри Грейси уволилась со своей должности в Пекине в знак протеста против неравенства в оплате труда топ-менеджеров компании разных полов, сообщает Fox News.

Женщина проработала в компании 30 лет. Не так давно корпорация опубликовала данные о зарплатах сотрудников высшего звена. Оказалось, что двое из четырех международных редакторов BBC — оба мужчины — получали как минимум на 50% больше, чем их коллеги-женщины.

Грейси заявила, что больше не может выполнять свою работу на высоком уровне из-за такого неравенства в оплате труда.

Осенью 2017 года сообщалось, что власти Великобритании обеспокоены уровнем гендерной дискриминации при оплате труда и назначении на руководящие должности. Лондон примет ряд мер, чтобы исправить ситуацию.

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