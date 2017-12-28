Новая глава фонда доктора Лизы подняла себе зарплату в пять раз

Глава фонда «Справедливая помощь» Ксения Соколова, возглавившая организацию после смерти ее основательницы Елизаветы Глинки (Доктор Лиза), увеличила себе зарплату в пять раз. Как сообщает РЕН ТВ, ее ежемесячный оклад вырос с 30 тыс. рублей до 173 тыс. рублей.

Помимо этого, выросли и другие «организационные» расходы фонда. Так, Соколова начала снимать новый офис в центре Москвы вместо прежнего помещения в подвале. Аренда теперь обходится в 172,5 тыс. рублей в месяц. Кроме того, на работу были приняты новые сотрудники — секретарь и фандрайзер. У исполнительного директора зарплата выросла втрое, а у главного бухгалтера — почти в 2,5 раза. Новое штатное расписание оказалось в распоряжении портала iz.ru.

Отмечается, что действия Соколовой законодательству не противоречат. Расходы на административные нужды фонда не должны превышать 20% в год. Однако, как заявляют представители других благотворительных организаций, как правило, руководство пытается «минимизировать эти 20% кто как может».

«Если вы хотите зарабатывать деньги, идите в бизнес! Никто сейчас никому не запрещает! Благотворительность здесь не путайте», — заявил глава одного из хосписов Владимир Вавилов.

По информации РЕН ТВ, в планах у Соколовой реконструкция за государственный счет небольшой клиники, где работала Доктор Лиза. Дом милосердия, расположенный на месте заброшенной Басманной больницы, представляет собой архитектурный комплекс XXVIII в. В планах главы «Справедливой помощи» ремонт каждого здания больницы. Однако из 150 койко-мест она намерена выделить льготным категориям только 30. По ее расчетам, за пять лет проект принесет прибыль в размере 1,5 млрд рублей.

25 декабря 2016 года над Черным морем потерпел крушение самолет Ту-154, вылетевший из Сочи на авиабазу Хмеймим в Сирии. Погибли 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, Елизавета Глинка, экипаж и журналисты трех российских телеканалов.