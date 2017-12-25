Следователи исключили версию взрыва при крушении Ту-154 в Черном море

Следственный комитет России исключил версию взрыва на борту Ту-154, потерпевшего крушение в районе Сочи 25 декабря 2016 года. Такие выводы были сделаны на основании сотен экспертиз, проведенных в ходе расследования трагедии.

«Все полученные объективные данные позволяют полностью исключить версию взрыва на борту воздушного судна», — сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что такое заключение было сделано на основе 356 судебно-медицинских, 23 молекулярно-генетических, трех взрыво-технических и одной фоноскопической экспертиз. Также было проведено судебное химическое исследование горюче-смазочных материалов.

Самолет, следовавший в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту Адлер утром 25 декабря прошлого года. На его борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых девять журналистов, восемь военнослужащих, 64 участника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Последний полет разбившегося в Черном море Ту-154 продолжался около 70 секунд.

Всего в 2016 году в мире произошло девять крупных авиакатастроф.