Мемориал погибшим при крушении ТУ-154 журналистам открыли в Останкино

Мемориальную доску открыли в понедельник в телецентре «Останкино» в Москве в память о журналистах, погибших в результате крушения самолета ТУ-154 над Черным морем.

На церемонии открытия мемориала выступил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, вспомнивший боль, отчаяние и бессилие тех дней.

«Боль притупилась, но не прошла. Сегодня мы открываем мемориальную доску памяти наших коллег, которые погибли ровно год назад. Мы, входя в свою редакцию, каждый день видим фотографии тех ребят, которые работали с нами на «Первом канале», и, уходя с работы, смотрим на них. Поэтому они всегда с нами», — цитирует Эрнста телеканал «Звезда».

В результате крушения самолета Ту-154 Минобороны России, направлявшегося в Сирию, погибла съемочная группа «Первого канала» — корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов; съемочная группа телеканала «Звезда» — журналист Павел Обухов, оператор Александр Суранов и ассистент Валерий Ржевский; журналисты телеканала НТВ — корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.

Самолет потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту Адлер утром 25 декабря прошлого года. На его борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых девять журналистов, восемь военнослужащих, двое федеральных госслужащих, 64 участника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.