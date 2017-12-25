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Память погибших в крушении Ту-154 Минобороны почтили в Сочи

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Фото: ТАСС/Артур Лебедев
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В Сочи, где год назад произошла катастрофа военного самолета Ту-154, прошел памятный митинг. На набережной в Адлерском районе утром в понедельник, 25 декабря, собралось несколько сотен жителей города. Они возложили цветы на берегу Черного моря.

Адвокат потерпевших сообщил, что Минобороны России разрешило родственникам 12 погибших, останки которых не были обнаружены, захоронить на Мемориальном военном кладбище в подмосковных Мытищах их личные вещи. В память о них также будет установлена ​​стела с чайками, пишет ТАСС.

Как передает телеканал «Звезда», супруга погибшего оператора Александра Суранова сняла документальный фильм «Жены», героинями которого стали девушки, потерявшие своих близких при крушении Ту-154.

Напомним, 25 декабря 2016 года над Черным морем потерпел крушение самолета Ту-154, вылетевший из Сочи на авиабазу Хмеймим в Сирии. Погибли 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, Елизавета Глинка, экипаж и журналисты трех российских телеканалов.

Портал iz.ru писал о том, что экспертизы, проведенные по делу о крушении самолета Минобороны Ту-154, полностью исключили версию взрыва на борту. По данным Следственного комитета России, потерпевшими по уголовному делу признаны 156 человек.

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