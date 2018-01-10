Учительницу в США арестовали после жалобы на зарплату

Школьную учительницу из штата Луизиана арестовали на школьном собрании после того, как она выступила в неустановленном порядке с жалобой на зарплаты. Видео задержания опубликовано на YouTube-канале телеканала KATC-TV.

Отмечается, что преподавательница английского языка Дейша Харгрейв во время встречи с местными чиновниками в ходе школьного собрания встала с места и без разрешения задала вопрос относительно зарплаты. На кадрах видно, как к женщине подошел полицейский и, взяв ее за локоть, попросил выйти из зала.

«Не надо», — возмутилась Харгрейв, оттолкнув руку полицейского.

Затем женщина всё же вышла в коридор. Далее на кадрах запечатлено, как полицейский повалил учительницу на пол и надел на нее наручники, после чего вывел из здания.

Позже выяснилось, что школа никаких обвинений женщине предъявлять не стала, однако Харгрейв всё равно оказалась за решеткой из-за того, что «осталась, после того как от нее потребовали выйти», и за неповиновение сотруднику полиции.

Ранее портал iz.ru сообщал, что учительницу из американского штата Вермонт уволили из школы за обучение младшеклассников нацистскому приветствию. Женщина сначала сама показывала детям этот жест, потом расставила учеников перед собой и попросила повторить.