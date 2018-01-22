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ЦБ: замедление инфляции в 2017 году повысило оптимизм россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Замедление инфляции в 2017 году повысило оптимизм россиян до трехлетнего рекорда. В прошлом году потребительские настроения россиян стали самыми позитивными за последнее время, следует из доклада Центробанка «Инфляция и инфляционные ожидания». Индекс потребительских настроений в 2017 году вырос благодаря стабильности экономической ситуации и национальной валюты.

Как следствие, россияне в прошлом году проявили интерес к ипотеке в связи с очень низкими ставками, которые в 2017 году опустились до 9–9,5%. Такие данные следуют из материалов Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). При этом всего в 2017 году, по оценке АИЖК, было выдано около 1,1 млн кредитов на 2 трлн рублей, что стало новым рекордом ипотечного рынка.

По данным Росстата, инфляция по итогам 2017 года составила всего лишь 2,5%. Помимо замедления роста цен снизились и инфляционные ожидания населения. Так, на конец года они составили 10%, что стало самым низким показателем за всю историю наблюдений, начиная с 2010 года. Опустился и прогнозируемый годовой рост цен. По прогнозу россиян, товары и услуги в 2018 году подорожают на 8,7%. Центробанк рассчитывает, что инфляционные ожидания граждан и дальше будут демонстрировать такую же динамику.

«Мировой опыт показывает, что снижение до устойчиво низкого уровня может занять не один год», — заверили в ЦБ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Инфляция обрадовала россиян

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