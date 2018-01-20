Самолет с телом Шаинского вылетел из Лос-Анджелеса в Москву

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» с телом композитора Владимира Шаинского на борту вылетел в пятницу из Лос-Анджелеса. Как ожидается, в субботу днем он прибудет в московский аэропорт Шереметьево.

Как информирует ТАСС, тем же рейсом в российскую столицу прибудет и вдова композитора Светлана Шаинская.

Церемония прощания с музыкантом состоится в понедельник, 22 января, в Доме композиторов в Брюсовом переулке столицы. В этот же день на Троекуровском кладбище пройдут его похороны.

Проститься с композитором собираются оба его сына, родственники, друзья и близкие, поклонники его таланта и творчества. Младшая дочь Шаинского, Анна, которая живет и работает в США, из-за сложностей с документами приехать не сможет.

Ранее портал iz.ru сообщал, что известный советский композитор Владимир Шаинский скончался в Калифорнии из-за онкологического заболевания.