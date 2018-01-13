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Москва простится с Владимиром Шаинским 22 января

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Церемония прощания с композитором Владимиром Шаинским состоится 22 января 2018 года в Московском доме композиторов. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал сын композитора Вячеслав.

«В организации, которая занимается перевозкой, нам сообщили, что 19 января самолет прибудет из США. С Министерством культуры мы договорились, что церемония прощания пройдет 22 января в Доме композиторов в Брюсовом переулке», — сообщил Вячеслав Шаинский.

Похороны народного артиста РСФСР пройдут в тот же день, их место уточняется. Он может быть погребен на Троекуровском или на Новодевичьем кладбище, согласно своей последней воле.

По сообщению РЕН ТВ, 12 января прощание с Владимиром Шаинским прошло в американском Сан-Диего.

Владимир Шаинский скончался 25 декабря в возрасте 92 лет в одной из американских больниц. За свою жизнь композитор написал более 400 песен, многие из которых знают и любят и дети, и взрослые.

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