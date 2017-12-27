Коллеги восхищаются талантом Владимира Шаинского

Народный артист РСФСР Владимир Шаинский покинул этот мир в весьма почтенном 92-летнем возрасте, но мало кто давал композитору его годы: он всю жизнь был похож на подростка.

Талантливый песенник обладал широким творческим диапазоном — он написал множество замечательных песен.

При этом у Шаинского была мечта заниматься и серьезной музыкой.

«Он, как ни странно, переживал, — рассказал «Известиям» композитор Александр Журбин. — Казалось бы, великий песенник, творчество которого знают все поколения российского народа. Но тем не менее говорил мне в порыве дружеской искренней беседы: «Ты молодец, ты пишешь для театра, я ведь тоже могу, но мне на это не хватает ни времени, ни сил. Очень жалею, что не написал ни одной симфонии, ни одной оперы».

И это при том, что мало кто из современных симфонистов может похвастать таким мелодическим даром.

«Обычно, если из ста песен у композитора есть три-четыре, надолго оставшиеся в памяти людей, то уже замечательно. У Шаинского же всенародно любимым становилось почти всё», — восхитился творчеством коллеги председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин.

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Улыбка Владимира Шаинского

26 декабря Генконсульство России в американском Сиэтле заявило о готовности оказать поддержку родственникам композитора Владимира Шаинского, который скончался в ночь на 25 декабря в одной из больниц США. Вдова композитора Светлана Шаинская сообщила, что ее муж будет похоронен в Сан-Диего, если со стороны России не поступят другие предложения.