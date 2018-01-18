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Пожар на трассе

Что известно о трагедии с автобусом, в котором сгорели 52 человека
Фото: РИА Новости/Комитет по ЧС МВД Казахстана
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Пожар на трассе
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2018-01-18 12:19:31
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При возгорании автобуса в Казахстане погибли 52 человека

Пассажирский автобус загорелся утром в четверг, 18 января, на трассе Самара–Шымкент в Казахстане. В нем находились два водителя и 55 пассажиров, 52 из них погибли. Известно, что среди жертв были граждане Узбекистана. Портал iz.ru собрал всё, что известно о происшествии на данный момент.

Что произошло?

Автобус марки Ikarus на момент возникновения пожара следовал по трассе в Актюбинской области Казахстана. Об этом журналистам рассказали в республиканском Комитете по ЧС.

«18 января 2018 года в 10:30 (по времени Астаны, 7:30 по Москве) в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068 км а/д Самара–Шымкент, в 10 км от поселка Калыбай, во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки Ikarus. В салоне находились 55 пассажиров и два водителя. Гражданство устанавливается», — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

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Автобус, cгоревший на трассе Самара–Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области в Казахстане

Фото: Global Look Press/instagram.com/askar_aktileu
Названа возможная причина пожара в автобусе на казахстанской трассе

Сначала сообщалось, что спастись удалось пятерым пассажирам, затем стало известно, что среди спасшихся было два водителя автобуса, по предварительным данным — граждане Казахстана, — и три пассажира.

Экстренные службы республики развернули оперативный штаб, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь сотрудники Центра медицины катастроф ЧС. На месте происшествия также работают пожарные, спасатели и психологи.

Гибель трудовых мигрантов  

Через несколько часов после происшествия, около 10:00 по Москве, стало известно, что среди пассажиров автобуса были граждане Узбекистана. Об этом сообщили представители департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Казахстана. По предварительным данным, речь идет о трудовых мигрантах, ехавших на заработки в Россию. В силовых структурах Казахстана позднее отметили, что автобус, скорее всего, был перегружен.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы Казахстана, гражданами Узбекистана были все 52 погибших в результате пожара.

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Оказание помощи пассажиру, пострадавшему при возгорании автобуса на трассе Самара–Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области в Казахстане

Фото: РИА Новости/Комитет по ЧС МВД Казахстана
Возгорание автобуса в Казахстане могло произойти из-за конфликта в салоне

Президент Межрегионального узбекского землячества Усман Баратов уже выразил соболезнования семьям и близким погибших. При этом он отметил, что подобные происшествия носят «системный характер».

— Вы знаете, что в прошлом году автобус с узбекскими трудовыми мигрантами врезался в поезд и многие погибли. По всей видимости, нужно запретить перевозку людей в автобусах на международных линиях на большие расстояния и понизить стоимость билетов на самолеты и поезда, — сказал Усман Баратов в разговоре с порталом iz.ru.

Конфликт в салоне или короткое замыкание?

Официальная причина происшествия пока не названа. Однако водители, проезжавшие в это время по трассе, говорят о том, что к трагедии мог привести конфликт в салоне автобуса, а также несоблюдение правил пожарной безопасности.

«Сейчас там проезжал — узбеки в автобусе грелись паяльной лампой. Кто-то что-то там между собой не поделил, пнул баклажку с бензином, она попала на паяльную лампу и сразу всё пыхнуло в салоне», — рассказал журналистам водитель-дальнобойщик.

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Автобус, cгоревший на трассе Самара–Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области в Казахстане

Фото: Global Look Press/Xinhua
«Горячая линия» открыта после возгорания автобуса в Казахстане

В правоохранительных органах подчеркнули, что о конкретных причинах возгорания говорить преждевременно.

«О причинах возгорания автобуса говорить рано. Ни одна из версий не может быть подтверждена или опровергнута до проведения соответствующих экспертиз», — заявил официальный представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

В то же время в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что, по предварительным данным, пожар возник из-за замыкания проводки.

«Горячая линия»

И в Казахстане, и в Узбекистане открыли «горячие линии» в связи с происшествием.

Связаться со специалистами МЧС Республики Узбекистан можно по телефонным номерам: (+998 71) 147-10-50 и (+998 71) 212-67-00.

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Со специалистами КЧС МВД Республики Казахстан — по телефонам +7 7132 56-29-62 и +7 7132 56-68-8.

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