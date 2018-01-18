При возгорании автобуса в Казахстане погибли 52 человека

Жертвами возгорания в автобусе марки Ikarus в Актюбинской области Казахстана стали 52 человека, сообщил официальный представитель Комитета по ЧС Руслан Иманкулов.

«18 января 2018 года в 10:30 (по времени Астаны) в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068-м км а/д «Самара–Шымкент», в 10 км от поселка Калыбай, во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки Ikarus. В салоне находились 55 пассажиров и два водителя», — передает «Интерфакс» сообщение представителя Комитета по ЧС.

Он добавил, что лишь пятерым пассажирам удалось спастись, остальные находившиеся в автобусе 52 человека погибли на месте. Устанавливается гражданство погибших.

Между тем департамент ЧС Актюбинской области сообщил, что среди погибших есть граждане Узбекистана.

«Среди погибших были граждане Узбекистана, но пока мы не знаем, все ли граждане», — сообщило ведомство.

14 января в Москве произошло возгорание автобуса с детьми, в салоне автобуса находился 21 человек, всем им удалось спастись. Позднее сообщалось, что автобус вез детей в резиденцию Деда Мороза в Кузьминках.