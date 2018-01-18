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«Горячая линия» открыта после возгорания автобуса в Казахстане

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Alfred Schauhuber
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Экстренные службы Узбекистана организовали телефонную «горячую линию» в связи с гибелью 52 человек при возгорании автобуса в Казахстане, говорится в Telegram-канале МЧС республики.

«Горячая линия» МЧС Республики Узбекистан — по телефонным номерам (+998 71) 147-10-50 и (+998 71) 212-67-00. «Горячая линия» КЧС МВД Республики Казахстан — по телефонным номерам +7 7132 56-29-62 и +7 7132 56-68-8», — сообщает ведомство.

Как ранее сообщал портал iz.ru, автобус марки Ikarus с 55 пассажирами, среди которых граждане Узбекистана, загорелся утром в четверг на автодороге Самара–Шымкент в Актюбинской области Казахстана. В результате пожара погибли 52 человека, спастись удалось лишь пятерым людям, в числе которых два водителя.

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