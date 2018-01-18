Сотрудники МИД Узбекистана выехали на место возгорания автобуса

МИД Узбекистана прокомментировало массовую гибель соотечественников в автобусе на трассе в Казахстане.

Напомним, автобус марки Ikarus с 55 пассажирами загорелся утром в четверг на автодороге Самара–Шымкент в Актюбинской области Казахстана. В результате пожара погибли 52 человека, спастись удалось лишь пятерым пассажирам. Среди погибших при пожаре в автобусе в Казахстане есть граждане Узбекистана, сообщил департамент ЧС Актюбинской области республики. Пожар, вспыхнувший в автобусе на западе Казахстана, мог быть спровоцирован дракой в салоне. По сообщению очевидца, дальнобойщика, который проезжал рядом, пассажиры пытались согреться при помощи паяльной лампы. Согласно предварительной информации, автобус следовал в Россию.

«В Иргизский район срочно направлены сотрудники посольства Узбекистана в Казахстане для оказания помощи на месте», — сообщается на сайте узбекского МИД.

Официальная причина ЧП пока не называется. Проводится расследование.

Экстренные службы Узбекистана организовали телефонную «горячую линию» в связи с гибелью 52 человек при возгорании автобуса в Казахстане, говорится в Telegram-канале МЧС республики.

Президент Межрегионального узбекского землячества Усман Баратов заявил порталу iz.ru, что массовая гибель граждан Узбекистана в автобусе на трассе в Казахстане носит системный характер.