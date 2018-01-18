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Названа возможная причина пожара в автобусе на казахстанской трассе

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Фото: РИА Новости/Комитет по ЧС МВД Казахстана
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Причиной пожара в автобусе на трассе в Актюбинской области Казахстана, жертвами которого стали 52 человека, могло стать замыкание проводки. Об этом заявили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС).

«Предварительная причина пожара — замыкание проводки», — сообщили в ДЧС. В ведомстве добавили, что, вероятно, автобус был перегружен.

В МВД республики воздержались от комментариев по поводу причины произошедшего. «О причинах возгорания автобуса говорить рано. Ни одна из версий не может быть подтверждена или опровергнута до проведения соответствующих экспертиз», — заявил официальный представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов в комментарии «РИА Новости». 

Как ранее писал портал iz.ru, согласно сообщениям очевидца, возгорание автобуса могло произойти из-за конфликта в салоне.

Напомним, автобус марки Ikarus с 55 пассажирами, среди которых граждане Узбекистана, загорелся во время движения на 1068-м км автодороги Самара–Шымкент утром 18 января. В результате ЧП погибли 52 человека, троим пассажирам и двум водителям удалось спастись.

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