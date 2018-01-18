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Узбекское землячество прокомментировало массовую гибель трудовых мигрантов

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Фото: Global Look Press/instagram.com/askar_aktileu
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Президент Межрегионального узбекского землячества Усман Баратов прокомментировал порталу iz.ru массовую гибель граждан Узбекистана в автобусе на трассе в Казахстане.

Напомним, автобус марки Ikarus с 55 пассажирами загорелся утром в четверг на автодороге Самара–Шымкент в Актюбинской области Казахстана. В результате пожара погибли 52 человека, спастись удалось лишь пятерым пассажирам. Среди погибших при пожаре в автобусе в Казахстане есть граждане Узбекистана, сообщил департамент ЧС Актюбинской области республики.

«Я приношу глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Это ЧП носит системный характер. Вы знаете, что в прошлом году автобус с узбекскими трудовыми мигрантами врезался в поезд и многие погибли. По всей видимости, нужно запретить перевозку людей в автобусах на международных линиях на большие расстояния и понизить стоимость билетов на самолеты и поезда. Миллиарды долларов трудовые мигранты привозят в Узбекистан. И если узбекские железные дороги и авиалинии снижали бы цены на 10% за каждую переведенную в страну тысячу долларов, они от этого только бы выиграли. Люди поехали бы не автобусами, а самолетами и поездами. Этим самым мы предотвратили бы массовую гибель трудовых мигрантов», — сказал Баратов.

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