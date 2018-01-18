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Возгорание автобуса в Казахстане могло произойти из-за конфликта в салоне

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Фото: Global Look Press/instagram.com/askar_aktileu
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Пожар, вспыхнувший в автобусе на западе Казахстана, мог быть спровоцирован дракой в салоне.

По сообщению очевидца, дальнобойщика, который проезжал рядом, пассажиры пытались согреться при помощи паяльной лампы.

«Сейчас там проезжал — узбеки в автобусе грелись паяльной лампой. Кто-то что-то там между собой не поделил, пнул баклажку с бензином, она попала на паяльную лампу, и сразу всё пыхнуло в салоне», — сказал он.

Напомним, автобус марки Ikarus с 55 пассажирами, среди которых граждане Узбекистана, загорелся во время движения на 1068-м км автодороги Самара–Шымкент утром 18 января. В результате ЧП погибли 52 человека, троим пассажирам и двум водителям удалось спастись.

Официальная причина ЧП пока не называется. Проводится расследование.

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