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Два водителя выжили в сгоревшем автобусе в Казахстане

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Фото: Global Look Press/instagram.com/askar_aktileu
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Два водителя автобуса, сгоревшего на трассе в Актюбинской области (на западе) Казахстана, остались в живых после происшествия, сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД республики Руслан Иманкулов.

«Два водителя, по предварительным данным, граждане Казахстана, и оба выжили», — сказал Иманкулов в комментарии агентству «Интерфакс».

Как ранее сообщал портал iz.ru, автобус марки Ikarus с 55 пассажирами, среди которых граждане Узбекистана, загорелся утром в четверг на автодороге Самара–Шымкент в Актюбинской области Казахстана. В результате пожара погибли 52 человека, спастись удалось лишь пятерым пассажирам.

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