В сгоревшем в Казахстане автобусе ехали граждане Узбекистана

Среди погибших при пожаре в автобусе в Казахстане есть граждане Узбекистана, сообщил департамент ЧС Актюбинской области республики.

«Среди погибших были граждане Узбекистана, но пока мы не знаем, все ли граждане», — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

По данным Комитета по ЧС, пятерым пассажирам, которые спаслись, оказывается медицинская помощь сотрудниками Центра медицины катастроф КЧС Казахстана.

«В департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. Организована работа «горячей линии» психологической службы. На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов», — сообщает комитет ЧС.

Напомним, автобус марки Ikarus с 55-ю пассажирами загорелся утром в четверг на автодороге Самара–Шымкент в Актюбинской области Казахстана. В результате пожара погибли 52 человека, спастись удалось лишь пятерым пассажирам.