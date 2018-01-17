Роскомнадзор протестирует три продукта для фильтрации сетевого трафика

Роскомнадзор проведет испытания еще трех программных решений для фильтрации интернет-трафика, говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте ведомства.

В частности, в начале неделе при участии российских операторов связи началось тестирование программного продукта «ADM Filter», который позволит эффективно блокировать в интернете информацию, распространение которой запрещено российским законодательством.

Напомним, в 2017 году Роскомнадзор протестировал восемь решений для фильтрации трафика, подавляющее большинство из которых получили положительные заключения.

Как ранее сообщал портал iz.ru, Роскомнадзор совместно с Роспотребнадзором и регистратором доменных имен reg.ru заблокировал сайт по продаже смертельно опасного «жиросжигателя».