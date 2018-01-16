Роскомнадзор заблокировал сайт по продаже смертельного «жиросжигателя»

Интернет-магазин, продававший препарат DNP (ДНП, ДНФ, 2,4-динитрофенол), заблокирован в России после признания вещества опасным для жизни и здоровья.

«В результате оперативного взаимодействия Роскомнадзора с Роспотребнадзором и регистратором доменных имен reg.ru прекращено функционирование интернет-магазина, продающего препарат DNP (ДНП, ДНФ, 2,4-динитрофенол), который признан экспертами Роспотребнадзора опасным для жизни», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что на данный момент доменное имя сайта разделегировано, он недоступен для посещения.

По словам экспертов, данный препарат используется при производстве красителей (для пропитки дерева и тканей) и не предназначен для приема внутрь. В Роспотребнадзоре призвали отказаться от приобретения и употребления указанного продукта, а при его наличии обратиться в ведомство или его территориальные органы.