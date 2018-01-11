Роскомнадзор предупредил об изменении процедур регистрации СМИ

С 1 января 2018 года в России начали действовать новые нормы законодательства в сфере массовой информации. Как сообщается в четверг, 11 января, на сайте Роскомнадзора, они направлены на совершенствование процедур регистрации СМИ.

Теперь ведомство больше не будет выдавать бумажные свидетельства о регистрации, их заменит выписка из реестра средств массовой информации. Таким образом, СМИ будет считаться зарегистрированным с момента внесения соответствующей записи в реестр. Отмечается, что срок предоставления услуги составит 30 рабочих дней.

Кроме того, размер госпошлины отныне зависит от территории распространения СМИ. Так, если выбран один субъект, то выплата составит 4 тыс. рублей, если двух и более — 8 тыс. рублей. Понижающие коэффициенты госпошлины для СМИ для детей, подростков, инвалидов, а также для СМИ образовательного и культурно-просветительского назначения сохранятся. Останутся неизменными и повышающие коэффициенты для СМИ рекламного и эротического характера.

Также изменилось понятие «перерегистрация» на «внесение изменений в запись о регистрации СМИ» и порядок указания выходных данных периодических печатных и сетевых изданий.