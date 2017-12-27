Доступ к «зеркалу» пиратского сайта baskino ограничен

На территории России ограничен доступ к «зеркалу» (копии) крупного онлайн-кинотеатра baskino. Данные меры были приняты Роскомнадзором в рамках реализации антипиратского закона, сообщили в регуляторе.

Таким образом, операторы связи должны ограничить доступ к этому сайту, а поисковые сервисы — убрать сведения о нем из поисковой выдачи.

Решение о блокировке доступа к «зеркалу» пиратского сайта принимало Минкомсвязи. Ранее ресурс был заблокирован на постоянной основе решением Мосгорсуда в связи с неправомерным размещением информации с нарушением авторских прав. Отмечается, что посещаемость baskino составляет около 44 млн российских пользователей в месяц.

В Рокомнадзоре добавили, что с начала действия нормы об ограничении доступа к «зеркалам» пиратских сайтов ведомство получило свыше 400 соответствующих решений Минкомсвязи. Всего по антипиратскому законодательству на постоянной блокировке находится более 700 интернет-ресурсов.