Роскомнадзор устроит День открытых дверей

Роскомнадзор 30 января проведет день открытых дверей. Как сообщается на сайте ведомства в пятницу, 12 января, событие приурочено к Международному дню защиты персональных данных (отмечается 28 января).

В рамках мероприятия все желающие смогут встретиться с представителями Роскомнадзора и Консультативного совета при Уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных. На дне открытых дверей будет рассказываться о тенденциях развития законодательства России в области персональных данных, результатах контрольно-надзорной деятельности в 2017 году, особенностях обработки персональных данных при продаже товаров и реализации услуг в интернете.

«Участники мероприятия получат разъяснения по вопросам обработки персональных данных СМИ, о правомерности обработки персональных данных, взятых из общедоступных источников, об обработке персональных данных в рамках взыскания задолженности», — говорится в сообщении ведомства.