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Новейший аэромобильный госпиталь Ил-76МА поступит на баланс армии РФ

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Новейшая летающая операционная появится на балансе российской армии. Как сообщили «Известиям» в Минобороны, автономными медицинскими модулями с полным набором оборудования для проведения диагностики и операций оснастят специальный транспортный самолет Ил-76МА.

По словам представителей ведомства, 20-тонные медицинские модули будут выполнены в габаритах универсальных авиационных контейнеров. Оборудование аэромобильного госпиталя позволит сразу после прибытия на место производить самые сложные операции, в том числе полостные, челюстно-лицевые и нейрооперации. При этом Ил-76МА сможет приземлиться даже на неподготовленную площадку.

Как отметили в Минобороны, аэромобильный госпиталь будет использоваться не только в горячих точках, но и в отдаленных гарнизонах российской армии. Запасы самолета рассчитаны на несколько недель автономной работы. При необходимости медицинские модули можно выгрузить и сформировать на их основе полевой госпиталь.

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