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В Люберцах задержали сбившего на остановке людей водителя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Полицейские задержали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения на машине Nissan сбил двух человек на остановке в подмосковных Люберцах. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, по подозрению в совершении ДТП задержан 45-летний уроженец ближнего зарубежья. В отношении него составлен административный протокол.

Сообщается, что ДТП произошло утром в воскресенье, 14 января, на Комсомольском проспекте в Люберцах. В результате наезда пострадали две женщины. С различными травмами они были госпитализированы.

Портал iz.ru писал о том, что автомобиль на полной скорости сбил девочку на улице Широкой у станции метро «Медведково» в Москве. Ребенок перебегал дорогу на красный цвет светофора. После ДТП машина не остановилась и продолжила движение.

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