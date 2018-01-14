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Три человека стали жертвами ДТП в Ленобласти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Три человека погибли в результате ДТП в Приозерском районе Ленинградской области, сообщает телеканал «78».

Инцидент произошел около 4:00 14 января. Легковой автомобиль Volkswagen на скорости вылетел в кювет и врезался в дерево. От полученных травм на месте скончались водитель транспортного средства и двое пассажиров.

Полиция проводит проверку по факту аварии, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Днем 12 января на пересечении Софийской улицы и Колпинского шоссе Санкт-Петербурга столкнулись маршрутное такси и грузовик. В результате инцидента пострадали 12 человек.

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