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Два человека погибли и двое пострадали в ДТП в Татарстане

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Два человека погибли, двое попали в больницу в результате столкновения автомобилей близ города Лениногорск в Татарстане. По данным МВД по республике, ДТП произошло в субботу, 13 января, около 20:20 мск.

Сообщается, что на 4-м км автодороги Лениногорск–Карабаш автомобиль МАN выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «УАЗ», перевозившим вахтовиков-нефтяников. По предварительным данным, в результате ДТП погибли водитель и пассажир «УАЗа».

Портал iz.ru писал о том, что двое детей оказались зажаты в иномарке в результате столкновения двух легковых автомобилей и двух грузовых «Газелей». Массовое ДТП произошло утром в субботу, 13 января, на 34-м км МКАД.

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