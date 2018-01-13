Два человека погибли и двое пострадали в ДТП в Татарстане

Два человека погибли, двое попали в больницу в результате столкновения автомобилей близ города Лениногорск в Татарстане. По данным МВД по республике, ДТП произошло в субботу, 13 января, около 20:20 мск.

Сообщается, что на 4-м км автодороги Лениногорск–Карабаш автомобиль МАN выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «УАЗ», перевозившим вахтовиков-нефтяников. По предварительным данным, в результате ДТП погибли водитель и пассажир «УАЗа».

Портал iz.ru писал о том, что двое детей оказались зажаты в иномарке в результате столкновения двух легковых автомобилей и двух грузовых «Газелей». Массовое ДТП произошло утром в субботу, 13 января, на 34-м км МКАД.