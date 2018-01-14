«Яндекс» рассказал о самых популярных запросах пользователей за неделю

Первая рабочая неделя января показала: россияне не хотят провожать праздники. «Рождество» лидировало в запросах, получив 100 баллов интересности. Также пользователи сети спрашивали: что такое «старый Новый год».

Персоной недели стала Алиса Аршавина, устроившая скандал на борту самолета. Из музыкальных предпочтений можно составить оригинальное трио. Пользователи искали песни Лободы, Саруханова и Лепса.

Среди мемов в топе — комикс о маньяке и мультперсонажи Вупсень и Пупсень. В интернете недоумевают: чем отличаются между собой гусеницы?

По-прежнему сохраняется интерес к криптовалюте и майнингу.