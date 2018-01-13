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Евросоюз на разработку суперкомпьютеров потратит миллиард евро

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Фото: Global Look Press/ Frank Röder/CHROMORANGE
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Создание суперкомпьютера обойдется Европейскому союзу в миллиард евро, заявили в Еврокомиссии. Проект, как ожидается, позволит ЕС стать конкурентоспособным и независимым участником цифровой экономики.

Два суперкомпьютера Брюссель планирует получить к 2020 году, оба будут способны на 100 квадриллионов вычислений в секунду. Еще две системы, которые в настоящее время разрабатываются для ЕС, смогут проводить десятки квадриллионов операций.

«Федеральное агентство новостей» сообщает, что проект одобрен в марте 2017 года, к нему присоединились 13 стран.

В декабре сообщалось, что созданная американскими специалистами система искусственного интеллекта Libratus обыграла в покер четырех живых игроков.

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