Евросоюз на разработку суперкомпьютеров потратит миллиард евро

Создание суперкомпьютера обойдется Европейскому союзу в миллиард евро, заявили в Еврокомиссии. Проект, как ожидается, позволит ЕС стать конкурентоспособным и независимым участником цифровой экономики.

Два суперкомпьютера Брюссель планирует получить к 2020 году, оба будут способны на 100 квадриллионов вычислений в секунду. Еще две системы, которые в настоящее время разрабатываются для ЕС, смогут проводить десятки квадриллионов операций.

«Федеральное агентство новостей» сообщает, что проект одобрен в марте 2017 года, к нему присоединились 13 стран.

В декабре сообщалось, что созданная американскими специалистами система искусственного интеллекта Libratus обыграла в покер четырех живых игроков.