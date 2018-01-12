Отсидевший за изнасилование Шурыгиной пришел на передачу к Малахову

22-летний Сергей Семенов, который провел год в тюрьме за изнасилование скандально известной жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной, стал героем программы «Прямой эфир» Андрея Малахова на телеканале «Россия 1». Фотографии со съемок размещены на его странице в Instagram.

На передачу Семенов пришел вместе со своей семьей. Также в студии присутствовал лидер движения «Гражданское право» Павел Пятницкий, который активно нападал на Диану Шурыгину во время предыдущих эфиров и защищал молодого человека. Их совместное фото с Сергеем Семеновым также появилось в соцсети.

Публикация от Сергей Семёнов (@freesemenov) Янв 12, 2018 at 4:45 PST

Сергей Семенов был осужден за изнасилование Дианы Шурыгиной, произошедшее, по версии следствия, 1 апреля 2016 года на дне рождения их общего знакомого. После окончания праздника девушка, которой на тот момент не исполнилось 18 лет, обвинила Семенова в изнасиловании, сам молодой человек свою вину отрицал. В декабре 2016 года суд признал Семенова виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы. Позже срок сократили до трех лет и трех месяцев.

История получила широкую огласку после передачи, которая вышла в программе «Пусть говорят» на «Первом канале». Общественники стали активно бороться за свободу молодого человека, считая его жертвой алчной семьи. В итоге Семенов вышел на свободу 10 января 2018 года.