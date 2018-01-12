Шурыгина рассказала об угрозах в адрес своей семьи

Перед выходом из тюрьмы Сергея Семенова, осужденного за изнасилование Дианы Шурыгиной, ее семья получала угрозы. Об этом сама девушка рассказала в интервью телеканалу «360».

«Им угрожали, прокололи колеса машины, постоянно писали гадости, оскорбляли даже мою младшую сестру. Это очень тяжело. Ладно, травят меня. Я понимаю. Но при чем здесь мои родители», — заявила Шурыгина.

По словам девушки, ее мама «очень переживала» из-за обвинений в том, что она плохо воспитала дочь. Муж Шурыгиной Андрей Шлягин рассказал о том, что семья его супруги после скандала вынуждена была бежать из Ульяновска. По его словам, родители Дианы перебрались в Москву, но работу они до сих пор не могут найти.

Сообщается, что родители Шурыгиной состоят в браке почти 20 лет. Наталья Шурыгина родила дочь в 16-летнем возрасте.

Отмечается, что главные герои секс-скандала — Диана Шурыгина и Сергей Семенов — в ближайшее время могут встретиться лицом к лицу в ток-шоу Андрея Малахова.

Портал iz.ru писал о том, что освобождение Семенова девушка сочла несправедливым. Шурыгина отметила, что он «злой человек» и до сих пор не осознал вины в содеянном.

Вечеринка, с которой началась скандальная история, произошла 1 апреля 2016 года. Семенов отмечал день рождения друга в загородном коттедже, где и познакомился с Шурыгиной. После окончания праздника несовершеннолетняя на тот момент девушка обвинила парня в изнасиловании.

В декабре 2016 года Семенова признали виновным в изнасиловании и приговорили к восьми годам лишения свободы. Позже срок был снижен до трех лет и трех месяцев. Парень вышел по УДО (условно-досрочное освобождение) 10 января текущего года.

Широкий общественный резонанс история Дианы Шурыгиной получила после того, как девушка появилась в эфире телешоу «Пусть говорят».