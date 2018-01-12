Шурыгина отреагировала на освобождение обвиненного в ее изнасиловании

Жительница Ульяновска Диана Шурыгина прокомментировала освобождение Сергея Семенова, обвиненного ранее в ее изнасиловании.

«Я считаю, это несправедливо. Год! Он отсидел всего год! Это мало. Он ничего не осознал. Он злой человек. Сидит там, как царь, говорит: «Вот, я хотел стать священником, вот, меня оболгали». Я доказала, что я была права. Его осудили. И тут он выходит. Всего год!» — заявила девушка в интервью телеканалу «360».

Семенов был признан виновным в изнасиловании Шурыгиной в декабре 2016 года. Сам он своей вины не признал. Молодой человек был приговорен к 8 годам лишения свободы. Позже срок был снижен до 3 лет и 3 месяцев. Семенов досрочно вышел на свободу 10 января 2017 года. Он сообщил о намерении восстановиться в университете имени П.А. Столыпина или поступить в другой вуз.

История приобрела резонанс после того, как девушка появилась в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале». Запись программы набрала рекордные 13 млн просмотров, а в обществе началась бурная дискуссия о виновности или невиновности молодого человека. Шурыгина и Семенов приобрели неоднозначную популярность, став медийными персонами.