Найден способ прочитать чужую переписку в WhatsApp

В Германии специалисты в области криптографии обнаружили способ проникнуть в групповые чаты мессенджера WhatsApp, сообщает The Wired.

По сведениям издания, любой пользователь, который имеет доступ к серверам приложения, может внедрять в такие переписки новых участников без одобрения администраторов. После этого он получает возможность читать все сообщения.

Мессенджер WhatsApp использует принцип end–to–end-шифрования, согласно которому переписка пользователей хранится на устройствах, а не на серверах, доступ к которым могут получить только сотрудники компании, правительство и продвинутые хакеры.

Глава службы безопасности компании Facebook, которая владеет WhatsApp, в своем Twitter отметил, что участники приватного чата получают сообщения о новых участниках и далее уже сами могут решить, продолжать ли разговор.

Ранее в январе стало известно, что популярный мессенджер WhatsApp с 1 января 2018 года перестанет работать на устройствах, операционная система (ОС) которых устарела.