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WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

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Фото: Global Look Press
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Популярный мессенджер WhatsApp с 1 января 2018 года перестанет работать на устройствах, операционная система (ОС) которых устарела.

Как сообщает сайт телеканала «Звезда», поддержка приложения будет остановлена на старых моделях iPhone и на устройствах с ранними версиями ОС. К ним относятся Microsoft версии 8.0 и ниже, BlackBerry, Android ниже 2.3 и iOS 6. Помимо этого, мессенджер перестанет работать на Nokia S40.

Разработчики приложения заявляют, что отключение произойдет не сразу. Однако по факту WhatsApp перестанет работать на всех непопулярных гаджетах.

Ранее портал  iz.ru сообщал, что разработчики социальной сети Instagram протестировали функцию интеграции «историй» в мессенджер WhatsApp.

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