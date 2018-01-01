Закон о регулировании работы мессенджеров вступил в силу

Закон о регулировании деятельности сервисов обмена электронными сообщениями вступил в силу.

Теперь обмениваться сообщениями смогут только зарегистрированные с помощью абонентского номера телефона граждане.

Закон обязывает мессенджеры обеспечить возможность рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти, сообщает ТАСС.

При этом власти смогут блокировать массовые рассылки и сообщения с неправомерней информацией.

20 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за несоблюдение обязанностей, прописанных в законодательстве, которое регулирует работу мессенджеров.

Согласно закону, опубликованному на портале правовой информации, будет назначаться административный штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей с граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей — с должностных лиц, от 800 тыс. до 1 млн рублей — с юридических.