Прямой эфир

Пользователи WhatsApp пожаловались на сбой в работе мессенджера

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи мессенджера WhatsApp по всему миру сообщили о сбое в работе приложения. Об этом сообщает The Daily Mirror.

Пользователи сообщили о трудностях с отправкой сообщений.

С проблемой столкнулись жители Великобритании, Барбадоса, Индии, Панамы, Южной Африки, Испании и Катара.

Некоторые сообщили, что не отображается видимость пользователей в онлайне и невозможности подключиться к сети через Wi-Fi.


Ранее представители мессенджера сообщили о введении ограничений в работе WhatsApp с начала 2018 года. Популярный мессенджер прекратит работать на старых моделях iPhone и на смартфонах с операционными системами Microsoft, BlackBerry и Android ниже 2.3.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах в 2018 году
Павел Дуров прокомментировал блокировку Telegram в Иране 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017