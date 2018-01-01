Пользователи WhatsApp пожаловались на сбой в работе мессенджера

Пользователи мессенджера WhatsApp по всему миру сообщили о сбое в работе приложения. Об этом сообщает The Daily Mirror.

Пользователи сообщили о трудностях с отправкой сообщений.

С проблемой столкнулись жители Великобритании, Барбадоса, Индии, Панамы, Южной Африки, Испании и Катара.

Некоторые сообщили, что не отображается видимость пользователей в онлайне и невозможности подключиться к сети через Wi-Fi.



Ранее представители мессенджера сообщили о введении ограничений в работе WhatsApp с начала 2018 года. Популярный мессенджер прекратит работать на старых моделях iPhone и на смартфонах с операционными системами Microsoft, BlackBerry и Android ниже 2.3.