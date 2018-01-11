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Прощание с Шаинским состоится в московском Доме литераторов

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Прощание с композитором Владимиром Шаинским состоится 16 января в Центральном доме литераторов в Москве. Об этом сообщил сын композитора Вячеслав Шаинский, пишет ТАСС.

«Предварительная договоренность (о прощании) — 16-е число, Дом литераторов», — сказал он.

Вячеслав Шаинский также отметил, что похороны, возможно, состоятся в тот же день.

Ранее стало известно, что Шаинского, скончавшегося в США в возрасте 92 лет, похоронят в Москве на Троекуровском кладбище. Композитор скончался в ночь на 25 декабря в одной из больниц США. Как рассказал его сын, причиной смерти стала перенесенная композитором операция по онкологии.

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