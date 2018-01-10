Польская комиссия признала версию о взрывах на борту Ту-154 под Смоленском

Польская комиссия признала правдивыми выводы международного эксперта Фрэнка Тейлора о том, что на борту произошло несколько взрывов.

Об этом говорится в сообщении комиссии, передает «РИА Новости».

Тейлор утверждает, что «левое крыло самолета Ту-154М было разрушено в результате взрыва изнутри». И это был не единственный источник взрыва, уверяет он. Также эксперт заявил, что береза, стоявшая на пути самолета, «не имела влияния на первичное разрушение крыла».

Его доклад был заслушан 10 января 2018 года во время пленарного заседания комиссии по повторному расследованию авиакатастрофы.

14 декабря президент России Владимир Путин назвал несуразицей и блефом очередные попытки Польши возложить ответственность на РФ за крушение самолета польского лидера Леха Качиньского.

«Если на борту самолета, который вылетал из Польши, были взрывы, то и устройство заложили там. Ищите у себя», –– сказал российский лидер.

Согласно окончательному отчету Межгосударственного авиационного комитета (МАК), который был представлен в 2011 году, авиакатастрофа произошла из-за ошибки экипажа.

В 2017 году польские эксперты заявили, что была найдена запись взрыва на бортовом самописце.

Самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского в 2010 году разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, все они погибли.