Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Камчатке

В Елизовском районе Камчатки сейсмологи зарегистрировали землетрясение.

На сайте Главного управления МЧС по Камчатскому краю сообщается, что землетрясение магнитудой 4,6 произошло на глубине 75 километров.

«Эпицентр землетрясения находился на берегу Елизовского района на расстоянии 156 км юго-западнее поселка Усть-Камчатск», — говорится в сообщении. Сведений о пострадавших от этого природного катаклизма пока нет.

Ранее портал iz.ru сообщал, что на севере Греции недалеко от границы с Македонией произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,1.