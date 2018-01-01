Россия ввела ограничения на полеты США в рамках «открытого неба»

Россия ввела ряд ограничений для американских наблюдателей, совершающих облет территории РФ в рамках договора об открытом небе.

В частности, «число доступных для США аэродромов с 1 января будет сокращено».

«Такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января», — сообщил «РИА Новости» неназванный военно-дипломатический источник.

Кроме того, Россия в декабре проинформировала о прекращении с 1 января действия двусторонних договоренностей, которые касались облегчения выполнения полетов по договору.

Договор об открытом небе —`международный договор, стремящийся повысить доверие между народами. Режим открытого неба предоставляет участникам договора беспрепятственное право производить облеты территорий друг друга. Договор существует 25 лет, к нему присоединились 34 государства, в том числе — Россия, США, Франция, Германия, Дания, Бельгия, Украина.

Как сообщал iz.ru, в конце декабря российская сторона пояснила свою позицию по договору и пообещала ответные меры в ответ на ограничения со стороны США.