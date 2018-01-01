Прямой эфир

Россия ввела ограничения на полеты США в рамках «открытого неба»

0
Фото: commons.wikimedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия ввела ряд ограничений для американских наблюдателей, совершающих облет территории РФ в рамках договора об открытом небе.

В частности, «число доступных для США аэродромов с 1 января будет сокращено».

«Такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января», — сообщил «РИА Новости» неназванный военно-дипломатический источник.

Кроме того, Россия в декабре проинформировала о прекращении с 1 января действия двусторонних договоренностей, которые касались облегчения выполнения полетов по договору.

Договор об открытом небе —`международный договор, стремящийся повысить доверие между народами. Режим открытого неба предоставляет участникам договора беспрепятственное право производить облеты территорий друг друга. Договор существует 25 лет, к нему присоединились 34 государства, в том числе — Россия, США, Франция, Германия, Дания, Бельгия, Украина.

Как сообщал iz.ru, в конце декабря российская сторона пояснила свою позицию по договору и пообещала ответные меры в ответ на ограничения со стороны США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США призывают РФ обсудить проблемы выполнения Договора об открытом небе
США заинтересованы в успешной работе по Договору об открытом небе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017