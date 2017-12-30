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В меню заключенных на Новый год войдут котлеты, пельмени и чахохбили

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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На новогодних праздниках в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) для заключенных проведут спортивные мероприятия, концерты, спектакли и интеллектуальные конкурсы, сообщили в пресс-бюро ведомства.

Также стало известно меню в исправительных колониях. Как сообщает «Интерфакс», на новогоднем столе будет винегрет, икра из овощей, соте из курицы, чахохбили, котлеты, биточки, пельмени и многое другое.

«Во всех воспитательных колониях, где отбывают наказание несовершеннолетние осужденные, пройдут театрализованные мероприятия», – рассказали специалисты пресс–бюро ФСИН. 

При этом дарить подарки заключенным категорически запрещено правилами внутреннего распорядка. Все культурно-массовые мероприятия будут проводиться в соответствии с планами, утвержденными начальниками исправительных учреждений, уточняется в сообщении.

Ранее в декабре сообщалось, что салаты «Селедка под шубой», «Оливье» и «Цезарь» вошли в первую тройку самых популярных новогодних блюд в поисковике «Яндекса».

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