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Названы самые популярные блюда новогоднего стола

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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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Салаты «Селедка под шубой», «Оливье» и «Цезарь» вошли в первую тройку самых популярных новогодних блюд в поисковике «Яндекса».

Четвертое место по популярности занял салат «Мимоза», следом идет холодец, на шестом оказался крабовый салат. Бутерброды со шпротами, красной икрой и рыбой заняли 11-е место.

Сообщается, что салат «Селедка под шубой» чаще всего ищут пользователи на Дальнем Востоке. А в Москве и Петербурге доля запросов про «Мимозу» в полтора раза выше, чем в целом по России.

Портал iz.ru писал о совете ученых Сибирского государственного медицинского университета отказаться от соленых огурцов при приготовлении салата «Оливье». По словам медиков, они содержат в себе много соли, которая может вызвать отеки. Помимо этого, этот пересоленный и пряный продукт пробуждает чрезмерный аппетит.

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