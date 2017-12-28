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Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

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Фото: ТАСС/Артём Геодакян
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ДТП с участием автобуса произошло на Ставрополье, пострадали шесть человек, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения краевого управления ГИБДД.

Столкновение автобуса и «Газели» произошло под городом Лермонтовом, в больницу госпитализирован один пострадавший. Пяти пассажирам автобуса оказана помощь на месте ДТП, сообщает ТАСС.

Предварительно установлено, что водитель «Газели» не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автобусом «Богдан». Работу на месте ДТП продолжают инспекторы ДПС, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в четверг шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае.

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