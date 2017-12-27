Прорвавшийся через российско-финскую границу автомобиль найден

Неизвестные, прорвавшиеся через пограничный пункт пропуска Торфяновка на границе России и Финляндии, бросили микроавтобус. Сейчас ведутся их поиски, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в таможне.

Сообщается, что в среду, 27 декабря, неизвестные на микроавтобусе прорвались через пограничный пункт пропуска Торфяновка. В ходе конфликта пострадал сотрудник Северо-Западного таможенного управления.

Портал iz.ru писал о том, что международный автомобильный пункт пропуска Торфяновка работает в штатном режиме. Сейчас проводятся оперативные мероприятия.